Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

21 dakika önce

Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, System.String[]

Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla S.E. (41), A.K. (38) ve M.Ç. (38) gözaltına alındı.

Aramalarda 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.E. ve A.K. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı. M.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu Ticareti, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 07:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Organ ticareti yaptıkları iddia edilen şüphelilere operasyon kamerada
İç çamaşırından uyuşturucu çıktı Carrefour, Brezilya'da Makro'nun 30 mağazasını satın alıyor Jandarma uzman çavuş, telefondaki tartışmanın ardından tabancasıyla intihar etti

Son Dakika Haberleri
18:57 Zatürreye yakalanan Elton John, 'Şarkı söyleyemiyorum' diyerek ağladı ve konserini yarıda kesti
18:04 RTÜK, Çukur ve Yasak Elma dizilerine para cezası verdi
17:46 Demet Akalın, babasından şiddet gördüğünü anlatan Burcu Esmersoy'a zeytin dalı uzattı
17:41 Yılmaz Erdoğan'dan eski eşi Belçim Bilgin'e şiir!
17:41 Kadir İnanır'dan sağlık durumu hakkında flaş açıklama!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2020 19:29:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]