Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika

Zonguldak'ta, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonla E.A. (24), T.B. (23) ve E.K'yi (23) gözaltına aldı. Operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.