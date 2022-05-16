Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

16.05.2022 21:12
Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü cezaevine gönderildi.

Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce 6 ikamet ve bir iş yerinde yapılan aramada, çeşitli miktarlarda uyarıcı madde, metamfetamin, esrar, bonzai, esctasy, kenevir tohumunun yanı sıra 55 adet şeffaf kilitli poşet, 20 adet 7,65 milimetre çapında fişek, 8 uyuşturucu kullanma aparatı, 3 sentetik sıvı solüsyon ve hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Emniyet Müdürlüğü, Metamfetamin, Uyuşturucu, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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