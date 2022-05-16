Zonguldak'ta uyuşturucu şebekesi çökertildi - Son Dakika
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Zonguldak'ta uyuşturucu şebekesi çökertildi

16.05.2022 21:15
Zonguldak'ta uyuşturucu şebekesi çökertildi

Zonguldak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ticaretine yönelik yaptığı operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.

Zonguldak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ticaretine yönelik yaptığı operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, ekiplerin il merkezinde üniversite bölgesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçuna yönelik sürdürdüğü operasyon doğrultusunda Ö.G., C.K., H.A.Y., U.T. ve N.E. yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin yer aldığı suç şebekesinin ardından soruşturmayı derinleştiren ekipler uyuşturucu madde kullandığı öne sürülen diğer şüphelileri de yakaladı.

Operasyon çerçevesinde 6 ikamet ve bir iş yeri arandı. Aramalarda 982 gram uyarıcı madde, 509 gram metamfetamin, 4,95 gram esrar, 4,40 gram bonzai, 55 adet şeffaf kilitli poşet, 20 adet 7x65 mm çapında fişek, 9 adet esctasy, 8 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 4 adet kenevir tohumu, 3 adet sentetik sıvı solüsyon, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüpheliler Ö.G., C.K. ve U.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi. H.A.Y. ve N.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen şüpheliler hakkında işlem yapıldı.

(Onur Altındağ/İHA)

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Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı Son dakika haberleri... Sahte polis ve basın kartıyla milyonluk vurgun yapan suç çetesi çökertildi Son dakika haberleri... Sahte polis ve basın kartıyla milyonluk vurgun yapan suç çetesi çökertildi

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Zonguldak'ta uyuşturucu şebekesi çökertildi - Son Dakika


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