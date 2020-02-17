Zonguldak'ta uyuşturucu şüphelileri adliyede - Son Dakika
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Zonguldak'ta uyuşturucu şüphelileri adliyede

7 saat önce

ZONGULDAK'ta polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Zonguldak'ta uyuşturucu şüphelileri adliyede, System.String[]

ZONGULDAK'ta polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul'dan uyuşturucu madde getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Kozlu ilçesi girişinde durdurulan otomobildeki S.E.(41), A.K.(39), M.Ç.(39) gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada 500 gram bonzai ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 12:31 Kaynak: DHA
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