Zonguldak'ta uyuşturucu şüphelileri adliyede - Son Dakika

Zonguldak'ta uyuşturucu şüphelileri adliyede
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ZONGULDAK'ta polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 12:31 Kaynak: DHA
ZONGULDAK'ta polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İstanbul'dan uyuşturucu madde getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Kozlu ilçesi girişinde durdurulan otomobildeki S.E.(41), A.K.(39), M.Ç.(39) gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada 500 gram bonzai ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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