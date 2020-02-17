Zonguldak'ta uyuşturucu şüphelileri adliyede(2) - Son Dakika
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Zonguldak'ta uyuşturucu şüphelileri adliyede(2)

21 dakika önce

2 KİŞİ TUTUKLANDIZonguldak'ta polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonu kapsamında adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

Zonguldak'ta uyuşturucu şüphelileri adliyede(2), System.String[]

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Zonguldak'ta polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonu kapsamında adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden S.E. ve A.K. 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı, M.Ç. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.


Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 07:07 Kaynak: DHA
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