Zonguldak'ta uyuşturucu şüphelileri adliyede(2) - Son Dakika

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Zonguldak'ta uyuşturucu şüphelileri adliyede(2)
21 dakika önce
2 KİŞİ TUTUKLANDIZonguldak'ta polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonu kapsamında adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 07:07 Kaynak: DHA
2 KİŞİ TUTUKLANDI
Zonguldak'ta polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonu kapsamında adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden S.E. ve A.K. 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı, M.Ç. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
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