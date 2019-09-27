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Zonguldak'ta uyuşturucu ticareti davasında karar

1 saat önce

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yargılanan tutuklu sanığa 12 yıl 6 ay, tutuksuz sanığa ise 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası verildi, bir sanık da beraat etti.

Zonguldak'ta uyuşturucu ticareti davasında karar, System.String[]

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yargılanan tutuklu sanığa 12 yıl 6 ay, tutuksuz sanığa ise 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası verildi, bir sanık da beraat etti.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Devrek ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla tutuklu sanık Şahin Çağlar B. ile tutuksuz sanık Faruk Fatih K. ile avukatları ve yakınları katıldı.

Duruşmada, sanıklar ve avukatları, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan cezalandırılmaları yönündeki savcılık mütalaasına karşı savunma yaparak beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Şahin Çağlar B'yi 12 yıl 6 ay, tutuksuz sanık Faruk Fatih K'yi 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı. Heyet, tutuksuz sanık Gökhan G'nin beraatine karar verdi.

Olay

Devrek ilçesinde Ağustos 2017'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Şahin Çağlar B, Faruk Fatih K. ve Gökhan G. "uyuşturucu madde ticareti" yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Şahin Çağlar B. ve Faruk Fatih K. tutuklanmış, Gökhan G. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Mahkeme sürecinde Faruk Fatih K. tahliye edilmişti.

Uyuşturucu Ticareti, Zonguldak, Devrek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 04:28 Kaynak: AA
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