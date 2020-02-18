Zonguldak'ta uyuşturucu ticaretine 1 gözaltı - Son Dakika

Zonguldak'ta uyuşturucu ticaretine 1 gözaltı
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ZONGULDAK'ta, jandarmanın gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 10:38 Kaynak: DHA
ZONGULDAK'ta, jandarmanın gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma ve Devrek İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbarat çalışmaları sonucunda Karakoçlu köyünde yaşayan R.A.'nın (33) uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla çalışma başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararının ardından R.A.'nın evinde yapılan aramada, 20 gram sentetik uyuşturucu maddesi bonzai, 21 adet uyuşturucu hap ve kurusıkı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan R.A., işlemler için jandarma karakoluna götürüldü.
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