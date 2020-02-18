Zonguldak'ta uyuşturucu ticaretine 1 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zonguldak'ta uyuşturucu ticaretine 1 gözaltı - Son Dakika

Zonguldak'ta uyuşturucu ticaretine 1 gözaltı

6 saat önce

ZONGULDAK'ta, jandarmanın gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Zonguldak'ta uyuşturucu ticaretine 1 gözaltı, System.String[]

ZONGULDAK'ta, jandarmanın gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma ve Devrek İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbarat çalışmaları sonucunda Karakoçlu köyünde yaşayan R.A.'nın (33) uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla çalışma başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararının ardından R.A.'nın evinde yapılan aramada, 20 gram sentetik uyuşturucu maddesi bonzai, 21 adet uyuşturucu hap ve kurusıkı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan R.A., işlemler için jandarma karakoluna götürüldü.


Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 10:38 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik FETÖ soruşturmasında 467 gözaltı kararı
İstanbul'da 2,5 milyon lira değerinde far çalan çete çökertildi 6 yıl sonra karşılaştığı arkadaşıyla önce tokalaştı, arasının bozuk olduğu aklına gelince yumrukla saldırdı Gezi Parkı davasındaki beraat kararıyla beraber duruşma salonunda alkış sesleri yükseldi

Son Dakika Haberleri
17:17 Göl manzaralı kayak keyfi ara vermiyor
17:09 Olaylı evlilikte flaş gelişme! Berk Oktay ile Merve Şarapçıoğlu boşandı
17:09 26. Saraybosna Film Festivali'nin jüri başkanı Oscar ödüllü Michel Hazanavicius oldu
17:09 "Sevil Berberi" Antalya Devlet Opera ve Balesi "nde
17:09 "Frankfurt Türk Tiyatro Festivali" 20 Mart'ta

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 17:25:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Zonguldak'ta uyuşturucu ticaretine 1 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]