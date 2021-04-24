Zonguldak'ta üzerine tomruk düşen genç hayatını kaybetti - Son Dakika

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Alaplı Devlet Hastanesine kaldırılan genç, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.???????

Babasına yardım ettiği sırada 17 yaşındaki Baran Üstün'ün üzerine tomruk düştü.

Alınan bilgiye göre, Şükrü Üstün, Ereğli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Alaplı ilçesindeki Güzeldere Orman Emvali Deposu'na ormandan kamyona yüklediği tomrukları getirdi.

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