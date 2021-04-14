ZONGULDAK'TA VAKA SAYILARI ARTTI, YOĞUN BAKIMLAR DOLMAYA BAŞLADI - Son Dakika

ZONGULDAK'ta vaka sayılarındaki devam eden artışla birlikte hastanelerdeki yoğun bakımlarda dolmaya başladı. Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım üniteleri dolunca hastalar, üniversite ve diğer hastanelere sevk edilmeye başlandı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Zonguldak'ta da vaka artışları devam ediyor. Geçen aya göre hızla arttığı görülen vaka sayıları 300'ü buldu. Zonguldak Valiliği ve diğer kurumlar, günlük 500-600 vaka sayılarının görüldüğü Kasım ayına dönülmemesi için çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri, 24 saat görev başında olarak vaka sayılarının önüne geçmeye çalışıyor. Kent genelinde korona vaka sayılarının da artmasıyla birlikte hastanelerdeki yoğun bakım üniteleri de dolmaya başladı. Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım üniteleri dolunca hastalar, üniversite hastanesi ile çevre ilçe ve illerdeki hastanelere yönlendirilmeye başlandı. Vatandaşlardan Hasan Akyüz, toplumun kurallara uymaması nedeniyle Türkiye genelinde vakaların artış eğiliminde olduğunu söyledi. Öğretmen Sema Dönmez sosyal mesafeye dikkat edilmediğini ifade ederek, "Kent merkezi çok kalabalık. Maskeler aşağıda. Dikkat edilmediğini görüyorum. Ben okulda öğrencileri de görüyorum. Hep uyarmak zorunda kalıyoruz. Buna alışacağız. Böyle yaşamaya aslında bana bakarsanız. Çok duyuyorum etrafımda koronaya yakalanan. Özen gösteriyoruz bizde tedbirlerle. İnşallah hep birlikte atlatırız." dedi.

İlknur Bozkurt ise insanların çok fazla tedbirlere uymadığını söyleyerek, "İnsanlarımızın çok fazla dikkat ettiğini düşünmüyorum. Kent merkezinde şu an birçok insan var. Hastanelerimiz dolmak üzere. Daha dikkatli olmayı öneriyorum insanlara. Bende dikkat ediyorum ama tabi çember daralıyor. Nasıl, ne şekilde dikkat ederiz bilemiyorum açıkçası." diye konuştu.