Zonguldak'ta vakalarda düşme başladı, denetimler sürüyor - Son Dakika

ZONGULDAK, koronavirüs vaka artış hızında Türkiye 'de 3'üncü olmasının ardından sıklaştırılan denetimler devam ediyor. Kentte 21 Nisan'da 568 olarak tespit edilen günlük vaka sayısı 22 Nisan'da 443 olurken, pazar günü itibariyle 283'e düştü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 20 Nisan'da yaptığı açıklamada, Türkiye'de vaka artış hızı haritasında Zonguldak 3'üncü sırada yer almıştı. Zonguldak Valiliği, polis, jandarma, il sağlık müdürlüğü ve diğer kurumlarla birlikte denetimlerini sıklaştırdı. Halkın yoğun olduğu bölgelerde ve iş yerlerinde denetimler devam ederken sosyal medya platformlarından da sık sık uyarılar yapılıyor. Valiliğin, bugün twitterdan yaptığı açıklamada, "Koronavirüs salgını ile mücadelede belirlenen kural tedbir ve kısıtlamalara özenle uyarak salgının yayılım hızını durdurmak elimizde." denilerek yeniden uyarı yapıldı. Kentte 21 Nisan'da 568 olan günlük vaka sayısı, 22 Nisan'da 443 oldu. 23 Nisan ile birlikte başlayan kısıtlamayla birlikte vaka sayılarında düşüş yaşandı. 25 Nisan günü sonunda 283 yeni vaka tespit edildi. Ancak kısıtlama günlerinde test sayısında yaşanan düşüşün de günlük vaka oranında azalışa neden olduğu öğrenildi. Kısıtlamanın kentte ki vaka oranlarını düşüşe geçirip geçirmediği, hafta sonundaki verilerde daha rahat ortaya çıkarabileceği ifade edildi.