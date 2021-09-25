ZONGULDAK'TA VAKALAR ARTIŞTA - Son Dakika

ZONGULDAK, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı haftalık Covid-19 vaka sayısı en çok artan iller arasında, 100 binde 203,65'ten 361,63'e yükselerek 3'üncü sırada yer aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından paylaştığı, 11-17 Eylül'de Covid-19 vaka sayısı tablosunda, 100 bin nüfusta en fazla artan iller arasında Zonguldak, 3'üncü sırada yer aldı. Geçen hafta 203,65 olan oran, 157,98 artışla 361,63'e yükseldi. Kentte yükselişte olan vaka sayılarının kontrol altına alınabilmesi için Zonguldak Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü, çalışmalarını sürdürüyor. Vaka artışı, Hayat Eve Sığar Uygulaması'na (HES) da yansıdı. Kentin birçok noktasının tamamen kırmızıya döndüğü görülürken, kent merkezi 'yüksek riskli' alana dönüştü.

Zonguldak Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde çalışan diş teknikeri Serdar Ağda (24), acil serviste yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Temaslı olup da pozitif olup hastaneye gelenler oluyor. Gece yarısı yakalanmayacağını düşünerek acile geliyorlar. Biz de polise bildiriyoruz. Bizim insanlarımız maalesef çok rahat davranıyorlar. İlk baştan beri daha fazla hassasiyet olsa belki bu duruma gelinmezdi. Zonguldak'ta vaka sayısının yükselmesi bence bizim insanımızın biraz daha rahat davranması. Biz hastaya 'Siz temaslısınız, niye geldiniz?' dediğimizde dişinin ağrıdığını, izin almanın aklına gelmediğini söylüyor. Açıkçası çok da ciddiye almadan geç bir saatte geliyor. Geç saatte gelince yakalanmayacağını düşünüyor sanırım. Biz hasta kaydında temaslı olduğunu görünce bir odaya kapatıp polise bildiriyoruz. Hasta bir şekilde bu işin açığını bulmaya çalışıyor. Gecenin geç saatinde acile başvuruyor.