Üye Girişi
Zonguldak'ta vakalar arttı, harita yeniden kızardı - Son Dakika

Zonguldak'ta vakalar arttı, harita yeniden kızardı

26.09.2021 10:09

Zonguldak'ta vakalar arttı, harita yeniden kızardı Zonguldak 100 binde 203,65'ten 361,63'e yükselen vaka sayılarıyla en çok vaka yaşanan iller arasında üçüncü sırada yer aldı.

Zonguldak'ta vakalar arttı, harita yeniden kızardı

ZONGULDAK - Zonguldak 100 binde 203,65'ten 361,63'e yükselen vaka sayılarıyla en çok vaka yaşanan iller arasında üçüncü sırada yer aldı. Vaka yoğunluğu ise Hayat Eve Sığar uygulamasına da yansıdı.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, önceki gün haftalık vaka sayılarını açıkladı. Açıklanan verilere göre Zonguldak; vaka sayısı en çok artan iller arasında üçüncü sırada yer aldı. Bir önceki hafta açıklanan verilere göre vaka sayısı 100 binde 203,65 iken 11-17 Eylül tarihleri arasında açıklanan vaka sayısı 100 binde 157,98 artış göstererek 361,63'e çıktı. Koronavirüse yakalanan vatandaşlar belirtiler yaşayınca sağlık ekiplerine haber verdi. Temaslı hastalar da izolasyona tabi tutuldu. Vaka artışlarının önüne geçebilmek için filyasyon ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Vaka sayılarındaki artış Hayat Eve Sığar uygulamasına da yansıdı. Kent genelindeki artışların dikkat çektiği haritada kent merkezinin yüksek riskli olarak gözükmesi ise tedirgin etti.

Öte yandan kentte aşı uygulamaları da yoğun bir şekilde sürüyor. En az bir aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfus oranı haritasında Zonguldak'taki aşılanma yüzdesi 85,9 olarak açıklandı. En az iki doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfus oranı haritasında ise Zonguldaki aşılanma yüzdesi ise 74 olarak açıklandı. Sezai Abacı, "Normalde bütün vatandaşlarımızın duyarlı olması lazım. Görüyoruz. İnsanların yarısından fazlası maskesiz. Bir şey söylendiği zaman da tepki gösteriyor. Bunun durdurulması lazım. İkinci aşıyı olmayanlar da olsun. Sağlık için mecbur olmamız lazım. Aşı olmayanlar hastanelerde yoğunluk oluşturuyor. Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi ikinci aşılarımızı olmamız gerekiyor" diye konuştu.

Okulların açılmasıyla insanların alışveriş telaşında olduğunu söyleyen bir vatandaş ise "Şu anda gördüğünüz gibi vakalar artıyor. Okulların açılması büyük neden oldu. Herkes dışarıda okul alışverişinin telaşında. İnsanların biraz dikkatli olması lazım. Gerektiği kadar, olması gerektikleri aşıları olması lazım. Biz dikkatli olmazsak hiç kimse koruyacak değil. Çoğu kişi de maskesiz. Herkesi duyarlı olmaya davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

Zonguldak'ta vakalar arttı, harita yeniden kızardı
Zonguldak'ta vakalar arttı, harita yeniden kızardı
Zonguldak'ta vakalar arttı, harita yeniden kızardı
Zonguldak'ta vakalar arttı, harita yeniden kızardı

Hayat Eve Sığar, COVIRAN Bereket, Zonguldak, Harita, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Zonguldak'ta vakalar arttı, harita yeniden kızardı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: Gıda ürünlerinde gramaj hilesi yapılıyor, bu durumlara karşı uyanık olunmalı 10:14 TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: Gıda ürünlerinde gramaj hilesi yapılıyor, bu durumlara karşı uyanık olunmalı Türkiye'nin konuştuğu Dilek ile ilgili Valilik'ten açıklama! Kocası, küçük kardeşine cinsel istismarla suçlanmış 09:58 Türkiye'nin konuştuğu Dilek ile ilgili Valilik'ten açıklama! Kocası, küçük kardeşine cinsel istismarla suçlanmış CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı'ndan skandal sözler: Erdoğan'ın fotoğrafını makamına asanın kolunu bacağını kırarım 09:37 CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı'ndan skandal sözler: Erdoğan'ın fotoğrafını makamına asanın kolunu bacağını kırarım
Lise öğrencileri tarafından mezarlıkta bulunan bebekle ilgili ifadeler ortaya çıktı: Bebekten kurtulmak için annemle bu planı yaptık 09:32 Lise öğrencileri tarafından mezarlıkta bulunan bebekle ilgili ifadeler ortaya çıktı: Bebekten kurtulmak için annemle bu planı yaptık Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında dev yatırım hazırlığı 09:02 Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında dev yatırım hazırlığı Aygün Aydın, sosyal medyada paylaştığı cesur pozları ile gündemden düşmüyor 08:53 Aygün Aydın, sosyal medyada paylaştığı cesur pozları ile gündemden düşmüyor
00:52 "Kapıdan sokmam" demişti! Emre Belözoğlu'nun anlattıkları, Rize başkanı ile çelişti ABD'li oyuncu Bella Thorne, panseksüel olduğunu açıkladı 18:54 ABD'li oyuncu Bella Thorne, panseksüel olduğunu açıkladı

Son Dakika Haberleri
10:13 TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: Gıda ürünlerinde gramaj hilesi yapılıyor, bu durumlara karşı uyanık olunmalı
10:05 Almanya'da halk sandık başında! Merkel veda ediyor, veliahtı "Türk Armin" ülkenin başına geçmeye hazırlanıyor
09:57 Türkiye'nin konuştuğu Dilek ile ilgili Valilik'ten açıklama! Kocası, küçük kardeşine cinsel istismarla suçlanmış
09:39 Papazların Batı Trakya'daki müftüleri kendilerinin seçmek istemesine protesto mektubu: O zaman Patriği de Türkiye seçsin
09:36 CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı'ndan skandal sözler: Erdoğan'ın fotoğrafını makamına asanın kolunu bacağını kırarım
08:59 Kan davası nedeniyle göç eden adam, cami çıkışı öldürüldü
08:57 Tartıştığı sevgilisine kiralık aracın içinde kurşun yağdırdı
08:53 Aygün Aydın, sosyal medyada paylaştığı cesur pozları ile gündemden düşmüyor
08:51 İstanbul'da motokuryenin daha fazla para kazanma hırsı trafikte kazaya davetiye çıkarıyor
08:48 Sosyal medya düzenlemesi geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yalan haberlere karşı harekete geçilecek
Berfu Yenenler'den aldata itirafı: Tam hatırlamıyorum Berfu Yenenler'den aldata itirafı: Tam hatırlamıyorum         
10:31
Almanya'da halk sandık başında! Merkel veda ediyor, veliahtı Almanya'da halk sandık başında! Merkel veda ediyor, veliahtı "Türk Armin" ülkenin başına geçmeye hazırlanıyor         
10:05
Papazların Batı Trakya'daki müftüleri kendilerinin seçmek istemesine protesto mektubu: O zaman Patriği de Türkiye seçsin Papazların Batı Trakya'daki müftüleri kendilerinin seçmek istemesine protesto mektubu: O zaman Patriği de Türkiye seçsin         
09:40
Cinsel ilişki esnasında balkondan düşen kadın, son model arabanın üzerine düştü Cinsel ilişki esnasında balkondan düşen kadın, son model arabanın üzerine düştü         
09:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Barınamıyoruz" eylemlerine tepki gösterdi: Hayatınız yalan         
09:09
Tartıştığı sevgilisine kiralık aracın içinde kurşun yağdırdı Tartıştığı sevgilisine kiralık aracın içinde kurşun yağdırdı         
08:58
Sosyal medya düzenlemesi geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yalan haberlere karşı harekete geçilecek Sosyal medya düzenlemesi geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yalan haberlere karşı harekete geçilecek         
08:48
İç çamaşırlarıyla objektif karşısına geçen Adriana Lima'nın pozları ortalığı salladı İç çamaşırlarıyla objektif karşısına geçen Adriana Lima'nın pozları ortalığı salladı         
22:59
Sınırları zorlayan Aynur Aydın, Sınırları zorlayan Aynur Aydın, "Aşk" mesajlı iç çamaşırıyla poz verdi         
15:48
3 burger için 3 bin 600 TL hesap alıyor! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepki topladı 3 burger için 3 bin 600 TL hesap alıyor! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepki topladı         
14:34
TEKNOFEST montu giyen Aziz Sancar'ı üzen bayrak detayı! Gerçeği öğrenince mutlu oldu TEKNOFEST montu giyen Aziz Sancar'ı üzen bayrak detayı! Gerçeği öğrenince mutlu oldu         
12:44
Yangın söndürme bombası geliştirdi! İsviçre, Japonya, Suudi Arabistan ve Kanada'dan gelen teklifleri reddetti Yangın söndürme bombası geliştirdi! İsviçre, Japonya, Suudi Arabistan ve Kanada'dan gelen teklifleri reddetti         
12:43
2023 seçimleriyle AK Partili vekilden ilgili dikkat çeken sözler: Tayyip Erdoğan 2023'te Cumhurbaşkanı olamadığında hep beraber kül oluruz 2023 seçimleriyle AK Partili vekilden ilgili dikkat çeken sözler: Tayyip Erdoğan 2023'te Cumhurbaşkanı olamadığında hep beraber kül oluruz         
12:37
Yıllar önce başörtüsünü çıkaran Burcu Çetinkaya'nın peruklu hali takipçilerinin beğenisini topladı Yıllar önce başörtüsünü çıkaran Burcu Çetinkaya'nın peruklu hali takipçilerinin beğenisini topladı         
10:50
Kenan İmirzalıoğlu'nun ilk soruda elenen yarışmacıya verdiği nasihat programın gündemine oturdu Kenan İmirzalıoğlu'nun ilk soruda elenen yarışmacıya verdiği nasihat programın gündemine oturdu         
10:10
Ruhsatsız Ruhsatsız "erotik shop" Bolu'yu karışıklık yarattı! Öğlen asılan tabelayı akşam kaldırdılar         
09:54
Dilek canlı yayında anlattı, tüm Türkiye gözyaşlarına boğuldu: Ailem beni sattıktan sonra izliyor Dilek canlı yayında anlattı, tüm Türkiye gözyaşlarına boğuldu: Ailem beni sattıktan sonra izliyor         
09:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2021 10:38:00. #1.13#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta vakalar arttı, harita yeniden kızardı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement