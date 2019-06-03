Zonguldak'ta vatandaşlar Arife Günü mezarlıklara akın etti
47 dakika önce
Zonguldak'ta Ramazan Bayramı'na bir gün kala yakınlarının mezarlıklarını ziyaret eden vatandaşlar Kur'an-ı Kerim okuyarak dualar etti.
Zonguldak
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 11:54 Kaynak: İHA
'ta Ramazan Bayramı
'na bir gün kala yakınlarının mezarlıklarını ziyaret eden vatandaşlar Kur'an-ı Kerim okuyarak dualar etti.
Asri Mezarlık'a sabah saatlerinden itibaren gelen vatandaşlar mezarlıkları otlardan temizleyip dualarını etti. Yakınlarına dua etmek için mezarlıklara gelen birçok vatandaş, Kur'an-ı Kerim okudu. Asri Mezarlığı, Arife günü yoğunluk yaşadı. Ellerindeki su dolu plastik şişelerle kabirdeki çiçekleri sulayıp, mezarları temizleyen vatandaşlar, her bayram mutlaka kabristana geldiklerini ve yakınlarına dua ettiklerini söylerlerken zaman zaman gözyaşlarını tutamadılar. - ZONGULDAK
Malatya'da korkunç kaza: Anne öldü, eşi ve 2 çocuğu yaralı
Ünlü isimlerin bikinili paylaşımları sosyal medyaya damga vurdu
THY bugün 85 bin yolcu ile yılın rekorunu kıracak
Trump'ın İngiltere temasları başladı