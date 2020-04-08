Zonguldak'ta vatandaşlar uyarılara rağmen sokakta - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zonguldak'ta vatandaşlar uyarılara rağmen sokakta - Son Dakika

Zonguldak'ta vatandaşlar uyarılara rağmen sokakta

6 saat önce

Korona virüsten dolayı ölümlerin hızla arttığı Zonguldak'ta uyarılara rağmen vatandaşlar sokağa çıktı.

Zonguldak'ta vatandaşlar uyarılara rağmen sokakta, System.String[]

Korona virüsten dolayı ölümlerin hızla arttığı Zonguldak'ta uyarılara rağmen vatandaşlar sokağa çıktı. Polis bariyerleri ile kapatılan sahil bandı güvercinlere kaldı. İl ve ilçe girişlerinde kontroller aralıksız sürüyor.


Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın açıkladığı il vaka tablosunun ardından Zonguldak'ta kontroller ve denetimler aralıksız sürüyor. 30 büyükşehir ve giriş çıkışların sınırlandırıldığı Zonguldak'ta İl Pandemi Kurulunca ilçe giriş ve çıkışları da sınırlandırıldı. Seyahat ve çalışma izin belgesini gösteren vatandaşlar kontrol noktalarından geçerken belgesi olmayan vatandaşlar geri çevrildi. Öte yandan taksiler üzerinde de denetimler gün boyunca sürdü.


Kentte vatandaşlar tarafından en çok tercih edilen sahil bandı en sakin günlerini yaşıyor. Emniyet tarafından tedbirler kapsamında sahil bandına güvenlik şeridi çekildi. Vatandaşların giremediği sahil bandı adeta güvercinlere kaldı. Polisin yer yer megafonla bile uyardığı vatandaşlar uyarılara aldırış etmeyerek sokağa çıktı ve caddede yürüdü. Polisin uyardığı vatandaşlar banka ve özel işleri sebebiyle şehir merkezine geldiklerini söylediler.


Öte yandan 31 Aralık 2020 gününe kadar bitmesi beklenen Zonguldak Merkez 400 yataklı Devlet Hastanesi İkmal İnşaatı yapım çalışmaları da aralıksız sürüyor. İnşatta görevlendirilen işçiler mesai saati boyunca sıva, cephe kaplama, kaynak gibi işleri yaparak inşaatı yıl sonuna yetiştirmeye çalışıyor.


Bir başka önlem alan kesim ise eczaneciler oldu. Eczanesinin kapısına çerçeve yaptıran eczane sahibi Ufuk Pamuk, tedbirleri sıklaştırdıklarını bir taraftan da vatandaşların ilaç ihtiyaçlarını karşıladıklarını ifade etti. Pamuk, "Tedbirler kapsamında mümkün olduğunca sosyal mesafeye uymaya çalışıyoruz. Hastalara mümkün olduğunca bir metreden fazla yaklaşmamaya çalışıyoruz. Hastanelerimizden de elektronik reçete geliyor. Fakat bazen kağıt reçete geldiği zaman her birine dezenfekte edip imza karşılığı ilaçlarını veriyoruz. Nöbet sistemi için kapımıza ayrı bir pencere yaptırdık. Nöbetlerde hastaların sağlığı için pencere sistemi yaptırdık" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK

Zonguldak, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 03:36 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızdaki artış hızı düşme eğiliminde
İngiltere ve Fransa'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 1479 kişi hayatını kaybetti Fransız Bilim Konseyi uyardı: "17 milyon kişi ölüm riski altında" Son Dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle ölen Türklerin sayısı 222'ye yükseldi
Türkiye'nin koronavirüse karşı aldığı önlemler İsrail'in gündeminde: Erdoğan'ı örnek almalıyız Türkiye'nin koronavirüse karşı aldığı önlemler İsrail'in gündeminde: Erdoğan'ı örnek almalıyız         
22:03
Koronanın ana semptomlarını sıralayan Rus uzman, en iyi korunma yolunu anlattı Koronanın ana semptomlarını sıralayan Rus uzman, en iyi korunma yolunu anlattı         
21:40
New York Times: Koronavirüs Suudi Arabistan kraliyet ailesine de bulaştı New York Times: Koronavirüs Suudi Arabistan kraliyet ailesine de bulaştı         
21:20
İngiltere ve Fransa'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 1479 kişi hayatını kaybetti İngiltere ve Fransa'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 1479 kişi hayatını kaybetti         
21:15
Son Dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle ölen Türklerin sayısı 222'ye yükseldi Son Dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle ölen Türklerin sayısı 222'ye yükseldi         
21:00
Türkiye son 24 saatte vaka artış hızında dünyada 4. sıraya yükseldi Türkiye son 24 saatte vaka artış hızında dünyada 4. sıraya yükseldi         
20:56
Erling Haaland'dan Sörloth sözleri: Türkiye'de mükemmel işler yapıyor Erling Haaland'dan Sörloth sözleri: Türkiye'de mükemmel işler yapıyor         
20:53
DSÖ'den ABD Başkanı Trump'ın eleştirilerine yanıt: Bu virüsü politize etmeyin DSÖ'den ABD Başkanı Trump'ın eleştirilerine yanıt: Bu virüsü politize etmeyin         
20:46
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızdaki artış hızı düşme eğiliminde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızdaki artış hızı düşme eğiliminde         
20:27
Fabri'den Ahmet Nur Çebi'ye mesaj: Her türlü fedakarlığa hazırım Fabri'den Ahmet Nur Çebi'ye mesaj: Her türlü fedakarlığa hazırım         
20:25
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 87 artarak 812'ye yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 87 artarak 812'ye yükseldi         
20:00
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu mail üzerinden tehdit eden şüpheli gözaltına alındı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu mail üzerinden tehdit eden şüpheli gözaltına alındı         
19:52
Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında işten çıkarma üç ay süreyle yasaklanıyor Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında işten çıkarma üç ay süreyle yasaklanıyor         
19:50
ABD'de test amacıyla 19 gün bekletilen cesette koronavirüs çıktı ABD'de test amacıyla 19 gün bekletilen cesette koronavirüs çıktı         
19:36
Prof. Dr. Ali Demirsoy'dan canlı yayında tepki çeken koronavirüs sözleri: Kovid-19 hastalarını öldürmeliydik Prof. Dr. Ali Demirsoy'dan canlı yayında tepki çeken koronavirüs sözleri: Kovid-19 hastalarını öldürmeliydik         
19:17
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 542 artarak 17 bin 669'a yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 542 artarak 17 bin 669'a yükseldi         
19:15
Çöpten hurda toplayan kişiye 3 bin TL'lik koronavirüs cezası Çöpten hurda toplayan kişiye 3 bin TL'lik koronavirüs cezası         
19:06
Trabzonsporlu futbolcular, mutfakta birbirlerine meydan okudu Trabzonsporlu futbolcular, mutfakta birbirlerine meydan okudu         
19:02
"Biz bize yeteriz" diyen esnaf veresiye defterini yırtıp attı         
18:53
Trump'ın en büyük rakibi Bernie Sanders, başkanlık yarışından çekildi Trump'ın en büyük rakibi Bernie Sanders, başkanlık yarışından çekildi         
18:48
Mesut Özil'in menajeri maaş kesintisini kabul etmiyor Mesut Özil'in menajeri maaş kesintisini kabul etmiyor         
18:44
Koronavirüste plazma tedavisi işe yarıyor! Çin'de 10 hasta iyileşme aşamasına geçti Koronavirüste plazma tedavisi işe yarıyor! Çin'de 10 hasta iyileşme aşamasına geçti         
18:35
Karabük'te markette hapşıran müşteriye 392 TL ceza verildi Karabük'te markette hapşıran müşteriye 392 TL ceza verildi         
18:31
Sağlık Bakanı Koca'dan vekillere çağrı: Sağlıkta şiddetin önlenmesi teklifinin en kısa sürede yasalaşacağına inanıyoruz Sağlık Bakanı Koca'dan vekillere çağrı: Sağlıkta şiddetin önlenmesi teklifinin en kısa sürede yasalaşacağına inanıyoruz         
18:10
Fransa ekonomisi koronavirüs nedeniyle yüzde 6 daraldı Fransa ekonomisi koronavirüs nedeniyle yüzde 6 daraldı         
18:07
Türkiye'de toplam vaka sayısına göre ölüm oranı yüzde 2,12 olarak kayıtlara geçti Türkiye'de toplam vaka sayısına göre ölüm oranı yüzde 2,12 olarak kayıtlara geçti         
17:41
Bağcılar'da karantinaya alınan binadaki 16 kişinin 10'unda koronavirüs çıktı Bağcılar'da karantinaya alınan binadaki 16 kişinin 10'unda koronavirüs çıktı         
17:22
İspanya Sağlık Bakanı'ndan koronavirüs açıklaması: Bulaşma oranı zirveye ulaştı İspanya Sağlık Bakanı'ndan koronavirüs açıklaması: Bulaşma oranı zirveye ulaştı         
17:16
Rüştü Reçber son durumu hakkında bilgi verdi: Taburcu oldum ve evdeyim ama bu işin şakası yok Rüştü Reçber son durumu hakkında bilgi verdi: Taburcu oldum ve evdeyim ama bu işin şakası yok         
17:15
İngiliz model Linda Lusardi, koronavirüs ile mücadelesini anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı İngiliz model Linda Lusardi, koronavirüs ile mücadelesini anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı         
17:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2020 22:19:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Zonguldak'ta vatandaşlar uyarılara rağmen sokakta - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]