Zonguldak'ta Velibeyler Köyü Merkez Mahallesinde karantina sürüyor - Son Dakika

Zonguldak'ta Velibeyler Köyü Merkez Mahallesinde karantina sürüyor

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesine bağlı Velibeyler köyünün 78 kişinin yaşadığı merkez mahallesinde karantina devam ediyor.

Devrek Umumi Hıfzısıhha Meclisi 30 Mart'ta ilçeye bağlı Velibeyler Köyü Merkez Mahallesini 14 karantinaya aldı. Karantina kararının ardından jandarma ekipleri mahallenin giriş ve çıkışlarını kapattı. Mahallede yaşayan 78 kişinin acil ve temel ihtiyaçları jandarma, muhtarlık ve Devrek Kaymakamlığınca karşılanıyor. Vatandaşlara sık sık evlerinden çıkmamaları konusunda uyarıda bulunuluyor.

Velibeyler Muhtarı Celal Kiren, 291 kişinin yaşadığı köylerinde merkez mahallesinin karantina altına alındığını söyledi. Kendi evininde karantina bölgesinde kaldığını belirten Kiren, "Merkez mahallesi komple karantina altına alındı. Giriş ve çıkışları jandarma tutuyor. Bizde elimizden geldiğince vatandaşa yardımcı oluyoruz. Taleplerini karşılamaya çalışıyoruz. Kaymakamlık ve jandarma hep birlikte buradayız. Sağlık sorunlarında bir sıkıntı yok. Ufak şeyler oldu mu ambulansla götürüyoruz" dedi.