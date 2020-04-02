Zonguldak'ta Velibeyler Köyü Merkez Mahallesinde karantina sürüyor-3 - Son Dakika

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Zonguldak'ta Velibeyler Köyü Merkez Mahallesinde karantina sürüyor-3
6 saat önce
Zonguldak'ta Velibeyler Köyü Merkez Mahallesinde karantina sürüyor-3 ( DRONE)
Zonguldak'ta Velibeyler Köyü Merkez Mahallesinde karantina sürüyor-3 ( DRONE)
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 05:28 Kaynak: DHA
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