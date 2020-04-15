Zonguldak'ta Velibeyler köyündeki karantina kalktı - Son Dakika

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesine bağlı Velibeyler köyünün Merkez Mahallesi'nde, koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan 14 günlük karantina, sona erdi.

Devrek Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, koronavirüs vakası görülmesi üzerine 31 Mart'ta ilçeye bağlı Velibeyler Köyü Merkez Mahallesi'nin karantinaya alınmasına karar verdi. Karantina kararının ardından jandarma ekipleri, 1 Nisan itibariyle mahallenin giriş ve çıkışlarında önlem aldı. Mahallede yaşayan 78 kişinin acil ve temel ihtiyaçları jandarma, muhtarlık ve Devrek Kaymakamlığınca karşılandı. 14 günlük karantina dün akşam sona erdi. Jandarma ekipleri, kontrol noktasından ayrıldı.

YENİ VAKA YAŞANMADI