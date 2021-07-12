ZONGULDAK - Veteran futbol takımı Kovid-19 sonrası çalışmalarına başladı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde salgın nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Karadeniz Ereğli Veteran Futbol Takımı, kademeli normalleşmeye geçilmesiyle çalışmalarına başladı.

Eski profesyonel futbolcu ve teknik direktör Gökhan Tan öncülüğünde spora ve sporcuya destek vermek için 40-50 yaş grubundaki 26 futbolcudan oluşturulan mavi lacivertli veteranlar, Beyçayırı Şehit Vefa Karakurdu Stadı'nda haftada iki gün antrenman yapıyor.

Bir dönem amatör ve profesyonel olarak futbol oynayan oyuncular ile farklı meslek gruplarından oluşan veteranlar, 2021-2022 futbol sezonunda Elit Master Ligi'nde mücadele edecek.

Teknik Direktör Gökhan Tan, AA muhabirine, takımı 2 yıl önce salgın süreci başlamadan kurduklarını ancak salgın nedeniyle antrenman yapamadıklarını söyledi.

Amaçlarının salgın sonrasında eski profesyonel veya amatör olarak futbol oynamış kişileri sporla tekrar buluşturup eski günlerine kavuşturmak olduğunu vurgulayan Tan, "Veteran futbolu 38 yaşında başlıyor, 45 veya 50 yaşına kadar da kontenjanımız var. Arkadaşlarımız arasında doktor, demir ve çelik sektöründe çalışanlar var. Halk arasından da her insan gelip bizimle futbol oynayabilir, yeter ki futbol ahlakı olsun. Ereğli halkından büyük destek görüyoruz. Bununla birlikte ilçede devlet erkanımız spora destek veren, gönül veren insanlardan oluşuyor." ifadelerini kullandı.

Tan, spor dünyasından önemli isimlerle görüş alışverişinde bulunduklarını belirterek, bu sene Elit Master Ligi'ne katılacaklarını kaydetti.

Takımın yöneticisi Hasan Ulusoy da Türkiye'de veteran takımların yeni yaygınlaştığına işaret ederek, "Burada farklı iş mensuplarından bir takımımız var. Kalan vakitlerimizi, günümüzü sporla değerlendiriyoruz. Arkadaşlarımızın ilgisi çok büyük. Daha da yaygınlaşarak, bölgemizin adını duyurarak güzel işler yapacağımızı düşünüyoruz." dedi.