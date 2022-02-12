Zonguldak'ta vinç boru yağı çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde özel bir firmaya ait kapalı konteynerde bulunan 100 litre vinç boru yağını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Filyos Liman şantiyesinde çalışma yapan özel bir firmaya ait kapalı konteynerde bulunan 100 litre vinç boru yağını araçla götürdükleri sırada 2 şüpheli yakalandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan boru yağının piyasa değerinin yaklaşık 35 bin lira olduğu bildirildi.???????
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Kaynak: AA
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