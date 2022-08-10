Kaza, sabah saatlerinde D-750 yolu Karaman mevkisinde meydana geldi. Zonguldak yönüne giden K.B.'nin kullandığı 06 CCU 388 plakalı kamyon, virajda kontrolden çıkıp, karşı şeride geçerek, park halindeki 3 TIR'a çarptı. İhbarla kaza yerine sağlık, AFAD ve polis ekipleri geldi. Kazada kamyon sürücüsü K.B. ile TIR'larda bulunan M.Ç. ve İ.A. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alınırken, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Zonguldak, Karaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kamyon, park halindeki TIR'lara çarptı: 3 yaralı - Son Dakika

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