Zonguldak'ta vurulan yaban domuzunun yavrusu koruma altına alındı - Son Dakika

Öte yandan, 15 günlük olduğu tahmin edilen yavrunun, belli bir olgunluğa ulaştığında yeniden doğaya salınacağı öğrenildi.

Domuz yavrusu, sağlık kontrolünün ardından Gökçebey ilçesindeki özel bir fabrikaya ait hayvanat bahçesine teslim edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Zonguldak Şube Müdürlüğü ekipleri, domuz yavrusunu koruma altına aldı.

Alınan bilgiye göre, Devrek Dorukhan Ormanları 18. Bölge'de kaçak avcılar tarafından vurularak telef edilen yaban domuzunun yanında bekleyen yavrusunu gören vatandaşlar, durumu ekiplere bildirdi.

Zonguldak 'ta kaçak avcıların vurarak telef ettiği yaban domuzunun yavrusu koruma altına alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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