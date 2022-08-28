Otomobil viraja geldiğinde yol kenarındaki bariyerlere vurarak durabildi. Kazada otomobilde maddi hasar meydana gelirken, sürücü Hüseyin D. ve araçta bulunan diğer 2 kişi ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Zonguldak, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kontrolden çıkan araç bariyerlere vurarak durabildi: 3 yaralı - Son Dakika

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