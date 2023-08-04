Zonguldak'ta Yabancı Uyruklu Kadının Ölümü Şüphesiyle Oğlu Tutuklandı

Zonguldak'ta yabancı uyruklu kadının kaldığı apartta ölü bulunmasının ardından yapılan incelemelerde öldürülmüş olabileceği şüphesiyle oğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre olay geçen 29 Temmuz günü Kozlu ilçesine bağlı Merkez Mahallesi üzerinde bulunan bir apartta yaşandı. İddiaya göre yabancı uyruklu F.M.S., annesinin nefes almadığını söyleyerek acil çağrı merkezini aradı. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri anne N.A.'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Olayı araştıran Emniyet Müdürlüğü ekipleri 28 yaşındaki F.M.S.'yi gözaltına aldı. Bu sırada anne N.A., boğularak öldürüldüğü şüphesiyle otopsi işlemlerinin ardından Karabük'te toprağa verildi.

Adliyeye sevk edilen oğlu F.M.S. ise çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Anne ve oğlunun kaldığı dairede ise çok sayıda ziynet eşyasının bulunduğu öne sürüldü. - ZONGULDAK