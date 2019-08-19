Zonguldak'ta yakalanan bankamatik faresi tutuklandı
30 dakika önce
ZONGULDAK (İHA) – Bankamatiklere yerleştirdiği düzenekle vatandaşların kartlarını ele geçirip 17 bin lira çeken ve Zonguldak polisi tarafından yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 08:37 Kaynak: İHA
ZONGULDAK (İHA) – Bankamatiklere yerleştirdiği düzenekle vatandaşların kartlarını ele geçirip 17 bin lira çeken ve Zonguldak
polisi tarafından yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Zonguldak'ta Ocak-Şubat ayı içerisinde ve 2018-2019 yılları arasında Bartın
, Kocaeli
ve İstanbul
illerinde 8 ATM cihazına kart sıkıştırma düzeneği yerleştirerek vatandaşların kartlarını ele geçirerek toplam 17 bin lirasını çeken C.A. Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele
Şube ekipleri tarafından yakalanmıştı. Sabah
saatlerinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen C.A. akşam saatlerinde nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK
Belediye başkanlığı görevine getirilen valilerden açıklama 15 yıllık ağaç, 5 ay önceden portakal verdi 10 kişinin yaralandığı kız isteme kavgasında bu kez de kız tarafı konuştu Emniyet Genel Müdürlüğünden çarşı ve mahalle bekçileri için kamu spotu