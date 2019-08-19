Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta yakalanan bankamatik faresi tutuklandı
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Zonguldak'ta yakalanan bankamatik faresi tutuklandı

30 dakika önce

ZONGULDAK (İHA) – Bankamatiklere yerleştirdiği düzenekle vatandaşların kartlarını ele geçirip 17 bin lira çeken ve Zonguldak polisi tarafından yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Zonguldak'ta yakalanan bankamatik faresi tutuklandı, System.String[]
ZONGULDAK (İHA) – Bankamatiklere yerleştirdiği düzenekle vatandaşların kartlarını ele geçirip 17 bin lira çeken ve Zonguldak polisi tarafından yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Zonguldak'ta Ocak-Şubat ayı içerisinde ve 2018-2019 yılları arasında Bartın, Kocaeli ve İstanbul illerinde 8 ATM cihazına kart sıkıştırma düzeneği yerleştirerek vatandaşların kartlarını ele geçirerek toplam 17 bin lirasını çeken C.A. Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından yakalanmıştı. Sabah saatlerinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen C.A. akşam saatlerinde nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK
Zonguldak, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 08:37 Kaynak: İHA
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