Zonguldak'ta yakalanan bankamatik faresi tutuklandı
31 dakika önce
- Zonguldak'ta yakalanan bankamatik faresi tutuklandıZONGULDAK - Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri 4 ilde bazı bankaların bankamatiklerine kart sıkıştırma düzeneği yerleştirerek vatandaşların kartlarını ele geçirerek 17 bin lira çeken bankamatik...
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 08:45 Kaynak: İHA
- Zonguldak
'ta yakalanan bankamatik faresi tutuklandı
ZONGULDAK - Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele
Şube ekipleri 4 ilde bazı bankaların bankamatiklerine kart sıkıştırma düzeneği yerleştirerek vatandaşların kartlarını ele geçirerek 17 bin lira çeken bankamatik faresi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Zonguldak'ta Ocak-Şubat ayı içerisinde ve 2018-2019 yılları arasında Bartın
, Kocaeli
ve İstanbul
illerinde 8 ATM cihazına kart sıkıştırma düzeneği yerleştirerek vatandaşların kartlarını ele geçirerek toplam 17 bin lirasını çeken C.A. Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından yakalanmıştı. Sabah
saatlerinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen C.A. akşam saatlerinde nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Binanın saçağından düşen taş parçası genç kadını hastanelik etti Belediye başkanlığı görevine getirilen valilerden açıklama 10 kişinin yaralandığı kız isteme kavgasında bu kez de kız tarafı konuştu Emniyet Genel Müdürlüğünden çarşı ve mahalle bekçileri için kamu spotu