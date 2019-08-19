Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta yakalanan bankamatik faresi tutuklandı
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Zonguldak'ta yakalanan bankamatik faresi tutuklandı

31 dakika önce

- Zonguldak'ta yakalanan bankamatik faresi tutuklandıZONGULDAK - Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri 4 ilde bazı bankaların bankamatiklerine kart sıkıştırma düzeneği yerleştirerek vatandaşların kartlarını ele geçirerek 17 bin lira çeken bankamatik...

- Zonguldak'ta yakalanan bankamatik faresi tutuklandı
ZONGULDAK - Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri 4 ilde bazı bankaların bankamatiklerine kart sıkıştırma düzeneği yerleştirerek vatandaşların kartlarını ele geçirerek 17 bin lira çeken bankamatik faresi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Zonguldak'ta Ocak-Şubat ayı içerisinde ve 2018-2019 yılları arasında Bartın, Kocaeli ve İstanbul illerinde 8 ATM cihazına kart sıkıştırma düzeneği yerleştirerek vatandaşların kartlarını ele geçirerek toplam 17 bin lirasını çeken C.A. Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından yakalanmıştı.
Sabah saatlerinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen C.A. akşam saatlerinde nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Siber Suçlarla Mücadele, Zonguldak, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 08:45 Kaynak: İHA
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