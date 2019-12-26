Zonguldak'ta yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zonguldak'ta yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Zonguldak'ta yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

6 saat önce

Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Zonguldak'ta yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı, System.String[]

Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 2014-2016 döneminde örgütün kapatılan bankasının Ereğli şube müdürlüğünü yaptığı belirtilen Mevlüt U, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 04:40 Kaynak: AA
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