Zonguldak'ta yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 2014-2016 döneminde örgütün kapatılan bankasının Ereğli şube müdürlüğünü yaptığı belirtilen Mevlüt U, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince gözaltına alındı.

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Ölmeden önce mezarını ve musallat taşını hazırlayan adam haftada bir gün kendi mezarını ziyaret ediyor