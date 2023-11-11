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Zonguldak'ta yakılmış ceset olayında 6 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Zonguldak'ta yakılmış ceset olayında 6 şüpheli gözaltına alındı

11.11.2023 13:01  - Güncelleme: 15:22

Zonguldak'ta ormanda yakılmış halde bulunan ve iki gün önce öldüğü tespit edilen Afgan uyruklu Vezir Mohammad Nourtani olayında 6 şüpheli gözaltına alındı. Nourtani'nin kaçak maden ocağında öldüğü yönündeki iddialar araştırılıyor.

Zonguldak'ta ormanda cesedi yakılmış halde bulunan ve iki gün önce öldüğü tespit edilen Afgan uyruklu 50 yaşındaki Vezir Mohammad Nourtani olayında 6 şüpheli gözaltına alındı.

ÇEVREDEN DELİLLER TOPLANDI

Dün öğle saatlerinde Rat Mahallesi Kırat mevkisinde yakılmış halde 50 yaşlarında erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler olay yeri incelemesinin ardından kimlik tespiti için cesedi Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırdı. Çevreden cam şişe, plastik atık, ayak izi örneği gibi deliller de toplandı.

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6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Cesedin, iki gündür kendisinden haber alamayan ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 50 yaşındaki Afgan uyruklu Vezir Mohammad Nourtani'ye ait olduğu ortaya çıktı. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, olayla ilgili aralarında ocak sahibi olduğu iddia edilen şüphelinin de bulunduğu 6 kişiyi gözaltına aldı.

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"KAÇAK MADEN OCAĞINDA ÖLDÜ" İDDİASI

Şüphelilerin sorgusu sürerken bir kişi ölen Nourtani'yi kaçak olarak işletilen kömür madeninde hareketsiz halde gördüğünü ihbar edince soruşturma derinleştirildi. Cansız bedeni yakılmış halde bulunan Nourtani'nin kaçak maden ocağında öldüğü yönündeki iddialar araştırılıyor.

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TOPRAĞA VERİLDİ

Öte yandan, Afgan uyruklu adamın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Cenazesinin ise sabah erken saatlerde Acılık Hz. Ali Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Devlet Hastanesi, Zonguldak, Suç, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Zonguldak'ta yakılmış ceset olayında 6 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zonguldak'ta yakılmış ceset olayında 6 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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