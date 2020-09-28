Zonguldak'ta yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika

Zonguldak'ta yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Terakki Mahallesi Soğuksu Sokak'ta ikamet eden Ali Çevikel'den haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, eve girdiklerinde hareketsiz şekilde buldukları Çevikel'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Çevikel'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Öte yandan durumu haber alarak olay yerine gelen Ali Çevikel'in yakınları, gözyaşlarına hakim olamadı.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 13:05 - Kaynak: AA
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