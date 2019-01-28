Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta Yangın

Zonguldak'ta Yangın

46 dakika önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, 6 katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, 6 katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Orhanlar Mahallesi'nde 6 katlı binanın kalorifer kazanı sökümü sırasında sıçrayan kıvılcımlar bir süredir kapalı olan anaokulunun girişindeki tahtaları tutuşturdu.

Yangının büyümesi üzerine durum Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirildi.

Yoğun duman oluşan bölge polis tarafından ulaşıma kapatılırken, itfaiye ekipleri anaokulunun camlarını kırarak yangına müdahale etmeye çalıştı.

Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangın söndürüldü.

Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürü Muhammet Ali Ateş, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangına kalorifer kazanının sökümü sırasında kıvılcımların neden olduğunu belirterek, yoğun dumana rağmen içeriye giren ekiplerin yangını söndürdüğünü söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 02:01 Kaynak: AA

İtfaiye, Zonguldak, Güncel
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