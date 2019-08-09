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Zonguldak'ta yangın

5 dakika önce

Zonguldak'ta altı katlı bir binada çıkan yangında hasar meydana geldi.

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Zonguldak'ta altı katlı bir binada çıkan yangında hasar meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Mehtap Sokak'ta bulunan 6 katlı bir apartmanın 5. katında katında elektrik panosunun patlaması sonucu yangın çıktı.
Binadakilerin haber vermesinin ardından söz konusu yere itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri yönlendirildi.
Ekipler, binadaki yangını büyümeden söndürdü.
Bahçelievler Mahallesi, Zonguldak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 12:58 Kaynak: AA
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