Zonguldak'ta yangın
5 dakika önce
Zonguldak'ta altı katlı bir binada çıkan yangında hasar meydana geldi.
Zonguldak Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 12:58 Kaynak: AA
'ta altı katlı bir binada çıkan yangında hasar meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi
Mehtap Sokak'ta bulunan 6 katlı bir apartmanın 5. katında katında elektrik panosunun patlaması sonucu yangın çıktı.
Binadakilerin haber vermesinin ardından söz konusu yere itfaiye, sağlık, polis ve AFAD
ekipleri yönlendirildi.
Ekipler, binadaki yangını büyümeden söndürdü.
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