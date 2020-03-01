Zonguldak'ta yangında karı koca ağır yaralandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Zonguldak'ta yangında karı koca ağır yaralandı - Son Dakika

Zonguldak'ta yangında karı koca ağır yaralandı

6 saat önce

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde iki katlı bir evde çıkan yangında bir çift ağır yaralandı.

Zonguldak'ta yangında karı koca ağır yaralandı, System.String[]

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde iki katlı bir evde çıkan yangında bir çift ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, olay dün gece ilçeye bağlı Hüseyinçavuşoğlu köyünde yaşandı. Muharrem Kaya'ya ait iki katlı evin üst katında sobadan çıktığı tahmin edilen yangın büyüdü. Yangına uykuda yakalanan Muharrem Kaya (66) ve eşi Dursun Kaya (63) alevlerin içinde kaldı. Çevredekilerin yardımıyla evden çıkartılan çift için olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de yangına müdahale ederek söndürdü. İlk müdahaleleri yapılan çift, Eskişehir'e sevk edildi. Çiftin yanık yoğun bakımdaki tedavileri sürüyor. - ZONGULDAK

Muharrem Kaya, Zonguldak, Devrek, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 03:54 Kaynak: İHA
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