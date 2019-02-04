Zonguldak'ta Yardımcı Yunuslar Göreve Başladı

Zonguldak'ta görev yapacak olan 40 yardımcı yunus polisi caddelerde ve parklarda devriye görevi yapacak.

Zonguldak'ta görev yapacak olan 40 yardımcı yunus polisi caddelerde ve parklarda devriye görevi yapacak.



Kent merkezinde İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı yardımcı yunus polisleri bu sabah itibariyle yeleklerini giyerek sokağa indi. Göreve yeni başlayacak olan yardımcı yunus polisleri Valilik önünde, Emniyet Müdür Yardımcısı Nihat Çolakbay ile bir araya geldiler ve birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Emniyet Müdür Yardımcısı Nihat Çolakbay, "Yardımcı yunus polisleri parklarda ve caddelerde devriye görevi yapacaklar" dedi. - ZONGULDAK

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