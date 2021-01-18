Zonguldak'ta yarın yüz yüze eğitime bir gün ara verilecek, engelli ve hamile kamu çalışanları izinli sayılacak - Son Dakika

Zonguldak'ta, yarın özel ve resmi anaokullarının yanı sıra rehabilitasyon merkezleri ve kreşlerde yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verileceği, engelli ile hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, kentte yoğun kar yağışı, buzlanma ve don olayı beklendiğinden ağır kış koşullarının olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi ve yaşanması muhtemel olumsuzlukların önüne geçilebilmesi amacıyla bazı kararlar aldı.

Buna göre, yarın özel ve resmi anaokullarının yanı sıra rehabilitasyon merkezleri ve kreşlerde yarın yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verilerek uzaktan eğitimle devam edilecek.

Ayrıca, merkez ve ilçelerde görevli tüm engelli ve hamile kamu çalışanları idari izinli sayılacak.