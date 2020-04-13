Zonguldak'ta yasağın ardından hareketlilik (2) - Son Dakika

GAZİPAŞA CADDESİ DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Zonguldak'ta, sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından haftanın ilk günü oluşan yoğunluk drone ile havadan görüntülendi. Haftanın ilk gününde sabah saatlerinde özellikle işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşların kent merkezinde oluşturduğu yoğunluk, öğle saatlerinde azaldı. Kentin en işlek caddesi Gazipaşa drone ile havadan görüntülenirken, polis ekipleri kontrol noktalarında halkı sık sık evlerine gitmeleri konusunda uyardı.

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