Zonguldak'ta 87 yaşındaki kadının evine zorla girerek hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Zonguldak'ta 87 yaşındaki kadının evine zorla girerek hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı

26.08.2022 20:04
Zonguldak'ta 87 yaşındaki kadının evine zorla girerek hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı

Zonguldak'ta yaşlı bir kadının evine satıcı olarak zorla girdikleri ve hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Zonguldak'ta yaşlı bir kadının evine satıcı olarak zorla girdikleri ve hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 87 yaşındaki kadının evine, kendilerini su arıtma cihazı satıcısı olarak tanıtan 2 şüphelinin zorla girdiği ve yastığının altındaki 10 bin lira ile bir Reşat altının alındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Jandarma Dedektif Timi ve Asayiş Timleri, yaptıkları araştırmada şüphelilerin Sakarya'ya kaçtığını tespit etti.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmada zanlılar yakalandı.

Ekiplerce ele geçirilen 10 bin lira ve Reşat altın yaşlı kadına teslim edildi.

Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, İstanbul'dan kente gelen ve 15 suç kayıtları bulunan şüphelilerin, çaldıkları para ve altını araçlarının gizli bölümünde sakladıkları öğrenildi.

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Kaynak: AA

Zonguldak, Jandarma, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta 87 yaşındaki kadının evine zorla girerek hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zonguldak'ta 87 yaşındaki kadının evine zorla girerek hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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