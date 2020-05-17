Zonguldak'ta yaşlılar güzel havanın keyfini çıkardı - Son Dakika

Zonguldak'ta yaşlılar güzel havanın keyfini çıkardı

ZONGULDAK'ta, koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş ve üzeri vatandaşlara 6 saatliğine sokağa çıkma izni verilmesinin ardından özellikle sahil kısmında yoğunluk yaşandı.

ZONGULDAK'ta, koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş ve üzeri vatandaşlara 6 saatliğine sokağa çıkma izni verilmesinin ardından özellikle sahil kısmında yoğunluk yaşandı. Vatandaşlar, sıcak havada sahilde yürüyüş yapmanın keyfini çıkardı. Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Zonguldak 'ta alınan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci günü sessiz başladı. Saatlerin 12.00'ı göstermesiyle birlikte 65 yaş ve üzeri vatandaşlar sokaklara akın etti. Özellikle sahil bandı yaşlı vatandaşlarla doldu. Yürüyüş yapanlar, güzel havanın tadını çıkarırken, sosyal mesafelerine de dikkat etmeye çalıştı. Polis ekipleri de vatandaşları sosyal mesafe kuralına dikkat etmelerini istedi. Mustafa Eliyazıcı (67), güvercinleri beslemek için dışarı çıktığını belirterek, "Burada güvercinler geçenlerin peşine takılıyor yemek için. Gözüme uyku girmedi. Yem aldırdım, bugünü iple çektim güvercinleri doyurmak için. Güvercinlere bakmak için çıktım." dedi. Mustafa Eliyazıcı (67), güvercinleri beslemek için dışarı çıktığını belirterek, "Burada güvercinler geçenlerin peşine takılıyor yemek için. Gözüme uyku girmedi. Yem aldırdım, bugünü iple çektim güvercinleri doyurmak için. Güvercinlere bakmak için çıktım." dedi. İLÇE SINIRLARINDA DENETİMLER SÜRDÜ İLÇE SINIRLARINDA DENETİMLER SÜRDÜ Polis ve jandarma ekipleri ilçe sınırlarında denetimlerini sürdürdü. Kozlu ilçe çıkışında denetim yapan jandarma, sürücülerin ateşlerini ölçtü. Seyahat belgelerini kontrol eden jandarma, sürücülere maske dağıttı.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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