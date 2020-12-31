Zonguldak'ta yılbaşı gecesi yabancı turistlere de girişler sınırlandırılacak - Son Dakika

Zonguldak umumi Hıfzıssıhha Meclisi 31 Aralık 2020 günü başlayacak olan kısıtlamalara ilişkin alınan kararları açıkladı.

Zonguldak Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında toplandı. Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 16.12.2020 tarih ve 94 nolu Ara Kararı ile yılbaşı akşamını da kapsayacak şekilde 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00'den 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar uygulanması kararlaştırıldı. Alınan kararlar ise şöyle:

"Bu çerçevede 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00'den 1 Ocak 2021 Cuma günü saat 10.00'a kadar ana cadde ve meydanlarda yabancı turistler de dahil olmak üzere girişler sınırlandırılacaktır. Yılbaşı nedeniyle talepte yaşanacak yoğunluk da göz önünde bulundurularak ilk uygulaması 1-3 Ocak tarihlerinde olacak şekilde, sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı günlerde (kısıtlamanın tam gün olarak uygulandığı); daha önce izin verilen işletmelere ek olarak çiçek satışı yapan işyerleri 10.00-17.00 saatleri arasında evlere servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabileceklerdir. 1 Ocak 2021 tarihinde Cuma namazına gitmek isteyen vatandaşlarımız araç kullanmamak kaydıyla ikametlerine en yakın camiye gidip gelebileceklerdir. Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile sinema salonlarının faaliyetlerinin de 31.12.2020 tarihine kadar durdurulması kararlaştırılmıştı. Salgınla mücadelede alınan tedbirlerin devamının sağlanması ve desteklenmesi amacıyla sinema salonlarının faaliyetlerine 1 Mart 2021 tarihine kadar ara verilmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir. Uygulamada herhangi bir aksaklığa ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayan şahıslara Kabahatler Kanununun 32.Maddesi gereğince 392,00TL idari para cezası, alınan kararlara uymayan işyerlerine/işletmelere/kurumlara ise Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282.Maddesi gereğince 3.180,00TL idari para cezası verilmesi, maske kullanım kurallarına aykırı hareket eden vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282.Maddesi uyarınca 900,00TL idari para cezası uygulanmasına, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. Maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir." - ZONGULDAK