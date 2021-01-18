Zonguldak'ta yoğun kar - Son Dakika

Zonguldak'ta yoğun kar

18.01.2021 14:55
Zonguldak'ta yoğun kar, System.String[]

??????? Zonguldak'ta etkisini sürdüren yoğun kar yaşamı olumsuz etkiledi.

??????? Zonguldak'ta etkisini sürdüren yoğun kar yaşamı olumsuz etkiledi.

Ereğli Kepez mevkisi ile Ömerli kavşağında önlem alan polis ekipleri araç geçişine izin vermiyor.

Karayolları ekiplerinin de güzergahta kar küreme çalışmaları sürüyor.

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, gazetecilere, ana arterlerin açık kalması için ekiplerin çalışma sürdürdüğünü belirterek, ilçe genelinde bazı bölgelerde elektrik sıkıntısı yaşandığını belirtti.

Birçok yerde devrilen ağaçların elektrik hatlarının tellerini kopardığını anlatan Posbıyık, "Elektrik kesilen bölgelerde pompalar çalışmadığı için suyu depolara gönderemiyoruz ve depolarda su bittiği zaman da enerji gelmiyor ve suyu veremiyoruz. Kaymakamımızla bir görüşme yaptık. Ankara'dan Enerji-Sa bir ekip gönderiyor. Kar makineleri de bölgemize geliyor." dedi.

Posbıyık, hastanelere gidecek vatandaşların da talep gelmesi durumunda belediye araçlarıyla götürüldüğünü sözlerine ekledi.

Alaplı

Alaplı ve Gümeli belediyeleri ile İl Özel İdare Müdürlüğü ekiplerinin karla mücadele, kapalı yol ve mahalle yollarını açma çalışmaları sürüyor.

Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, AA muhabirine, yol açma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

"Dünden beri devam eden çalışmalarla 15 köy yolumuz açılmıştı." diyen Yılmaz, "Ancak devam eden kar yağışı nedeniyle tekrar kapandı. Şu anda Özel İdare Müdürlüğüne bağlı üç ekip, üç farklı noktada çalışmalarını sürdürüyor.Gümeli beldesinde mahalle yolları kapalı. Belediye çalışmalarını sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin yaptığı yazılı açıklamada, kar yağışının meydana getirdiği olumsuzlukları ortadan kaldırmak ve günlük yaşamın aksamaması için öncelikle ana arterlerde çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini bildirdi.

Gümeli Belediye Başkanı Ahmet Saydam ise beldenin yüksek mahallelerinde kar kalınlığının 120 santimetreye kadar yükseldiğini ifade etti.

Zonguldak, Alaplı, Enerji, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta yoğun kar - Son Dakika


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