Zonguldak'ta yoğun kar sürücülere zor anlar yaşattı - Son Dakika

Zonguldak'ta yoğun kar sürücülere zor anlar yaşattı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren yoğun kar yağışı Zonguldak- İstanbul karayolunda sürücülere zor anlar yaşattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından kentin yüksek kesimleri yoğun kar yağışının etkisi altında kaldı. Zonguldak-İstanbul karayolunun Elmacı köyü mevkisinden itibaren etkili olan kar yağışı sebebiyle karayolu kısa süreliğine kapandı. Sürücüler kar nedeniyle rampalarda ilerlemede güçlük çekti. Kısa süreli kuyruklar oluştu. Karayollarına bağlı kar küreme araçlarının yolları açma çalışmasının ardından sürücüler Kdz. Ereğli istikametine yoluna devam etti. Etkili olan kar beraberinde kazaları da getirdi. Kontrolden çıkan bir araç şarampole yuvarlanmaktan son anda kurtuldu. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralının bulunmaması üzerine ekipler bölgeden ayrıldı.

Şehirlerarası yolcu otobüsü ise yoğun kar yağışı sebebiyle rampada kaydı. Lastiklere zincir takan görevliler yoluna devam etti. Yoğun kar yağışının aralıklarla etkisini göstermesi bekleniyor. Zonguldak-İstanbul karayolu ise uzun araçlara kapatılırken zincirsiz ve kar lastiği bulunmayan sürücülerin de geçişine izin verilmedi.