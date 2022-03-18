Zonguldak'ta yoğun kar yağışı - Son Dakika
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Zonguldak'ta yoğun kar yağışı

18.03.2022 14:28
Zonguldak'ta yoğun kar yağışı

ZONGULDAK'ta kar yağışı etkili olurken, karla kaplı yollarda araçlar ilerlemekte zorlandı.

ZONGULDAK'ta kar yağışı etkili olurken, karla kaplı yollarda araçlar ilerlemekte zorlandı.

Zonguldak'ta dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla etkili olmaya devam ediyor. Öğle saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı kent merkezinde hayatı etkiledi. Karla kaplanan yollarda araçlar ilerlemekte zorlandı. Behçet Kemal Çağlar Caddesi üzerinde araçların kayması sonucu meydana gelen kazalarda araçlar hasar gördü. Yol kısa süre ulaşıma kapanırken, ekiplerin çalışmasının ardından yol trafiğe açıldı. Belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaparak, yolları ulaşıma açık tutmak için çalışma yaptı.


Zonguldak'ta yoğun kar yağışı
Zonguldak'ta yoğun kar yağışı
Zonguldak'ta yoğun kar yağışı
Zonguldak'ta yoğun kar yağışı
Zonguldak'ta yoğun kar yağışı
Zonguldak'ta yoğun kar yağışı
YORUMLAR
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Zonguldak, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta yoğun kar yağışı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zonguldak'ta yoğun kar yağışı - Son Dakika
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