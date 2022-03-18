ZONGULDAK'TA YOĞUN KAR YAĞIŞI - Son Dakika
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ZONGULDAK'TA YOĞUN KAR YAĞIŞI

18.03.2022 22:44

ZONGULDAK'ta kar yağışı etkili olurken, karla kaplı yollarda araçlar ilerlemekte zorlandı.

ZONGULDAK'ta kar yağışı etkili olurken, karla kaplı yollarda araçlar ilerlemekte zorlandı.

Zonguldak'ta dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla etkili olmaya devam ediyor. Öğle saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı kent merkezinde hayatı etkiledi. Karla kaplanan yollarda araçlar ilerlemekte zorlandı. Behçet Kemal Çağlar Caddesi üzerinde araçların kayması sonucu meydana gelen kazalarda araçlar hasar gördü. Yol kısa süre ulaşıma kapanırken, ekiplerin çalışmasının ardından yol trafiğe açıldı. Belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaparak, yolları ulaşıma açık tutmak için çalışma yaptı.

ZONGULDAK'TA YOĞUN KAR YAĞIŞI
ZONGULDAK'TA YOĞUN KAR YAĞIŞI
ZONGULDAK'TA YOĞUN KAR YAĞIŞI

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Zonguldak'ta kar etkisini sürdürüyor, 107 köy yolu ulaşıma kapalı Zonguldak'ta kar etkisini sürdürüyor, 107 köy yolu ulaşıma kapalı Zonguldak'ta yoğun kar altında anlamlı tören Zonguldak'ta yoğun kar altında anlamlı tören

Zonguldak, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ZONGULDAK'TA YOĞUN KAR YAĞIŞI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ZONGULDAK'TA YOĞUN KAR YAĞIŞI - Son Dakika
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