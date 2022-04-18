Zonguldak'ta yoğun sis etkili oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Zonguldak'ta yoğun sis etkili oldu

18.04.2022 09:48

Zonguldak'ta yoğun sis etkili oldu Zonguldak'ta güneşli havanın ardından sıcaklıkların düşmesiyle yoğun sis etkili oldu.

Zonguldak'ta yoğun sis etkili oldu

ZONGULDAK - Zonguldak'ta güneşli havanın ardından sıcaklıkların düşmesiyle yoğun sis etkili oldu.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesiyle birlikte kentte yoğun sis etkisini gösterdi. Sıcaklığın 10 dereceye kadar düştüğü kentin yüksek kesimlerinde yoğun sis etkili oldu. Gün içerisinde yağış beklenen kentte deniz ulaşımı da sisten etkilendi. Limana girmek için sıra bekleyen bir yük gemisi sisli havada bekleyişini sürdürdü.

Rüzgarın kuzey batıdan saatte 3 kilometre hızla estiği Zonguldak'ta hava sıcaklıklarının Perşembe gününden itibaren artması bekleniyor.

Zonguldak'ta yoğun sis etkili oldu
Zonguldak'ta yoğun sis etkili oldu
Zonguldak'ta yoğun sis etkili oldu
Zonguldak'ta yoğun sis etkili oldu

YORUMLAR
500
Toptan'dan yeni rektör Yüzölçer'e ziyaret Toptan'dan yeni rektör Yüzölçer'e ziyaret İki aracın çarpıştığı kazada yaralanan olmadı İki aracın çarpıştığı kazada yaralanan olmadı Son dakika haberleri! Lastiği fırlayan aracın sürücüsü kazada hafif yaralandı Son dakika haberleri! Lastiği fırlayan aracın sürücüsü kazada hafif yaralandı

Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta yoğun sis etkili oldu - Son Dakika


Son Dakika
10:26 Nurgül Yeşilçay sevenlerini korkuttu! Sahnede bir anda yere düştü
10:25 Borsa rekor üstüne rekor kırıyor! BIST 100 endeksi tüm zamanların en yüksek seviyesinde
10:23 Bakan Akar, Pençe Kilit operasyonu hakkında yeni açıklamalar yaptı: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi
10:22 TikTok yıldızına saldırı! Video çektiği esnada yüzüne asit attılar
10:21 Melih Gökçek'ten, Mansur Yavaş'a tehdit gibi sözler: Uykular sana haram olacak, neler anlatacağım neler
10:06 Bursa'da işçi sevisi alev aldı, yolcular canını zor kurtardı!
09:58 Mariupol'de son durum: Rusya, dün Ukrayna askerlerinin teslim olması için 7 saatlik süre tanımıştı, 400 kişilik grup hala direniyor
09:57 İsveç'te yakılan Kuran-ı Kerim ortalığı karıştırdı! Müslümanlar sokağa indi
09:43 Çocuğunun sırtına ismini yazan anne konuştu: Ölmekten değil, çocuğumun sahipsiz kalmasından korktum
09:41 Rezidanstaki işkenceden dehşete düşüren ayrıntılar! Makasla iç çamaşırları kesilmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2022 10:38:27. #1.11#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta yoğun sis etkili oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement