Zonguldak'ta yoğun sis; görüş mesafesi 10 metreye düştü - Son Dakika

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Zonguldak'ta yoğun sis; görüş mesafesi 10 metreye düştü
6 saat önce
ZONGULDAK'ta etkili olan sis, karayollarındaki görüş mesafesini düşürdü.
Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 03:05 Kaynak: DHA
ZONGULDAK'ta etkili olan sis, karayollarındaki görüş mesafesini düşürdü.
Kent merkezinde sabah saatlerinden itibaren sis etkili oldu. Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düşmesi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Zonguldak- İstanbul karayolunda araçlar güçlükle ilerledi. Sis nedeniyle balıkçı tekneleri denize açılamadı. Trafik ekipleri, ulaşımda aksamaya neden olan sis nedeniyle sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
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