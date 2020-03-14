Zonguldak'ta yoğun sis; görüş mesafesi 10 metreye düştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zonguldak'ta yoğun sis; görüş mesafesi 10 metreye düştü - Son Dakika

Zonguldak'ta yoğun sis; görüş mesafesi 10 metreye düştü

7 saat önce

Zonguldak'ta sis etkili olduZONGULDAK'ta etkili olan sis, karayollarındaki görüş mesafesini düşürdü.

Zonguldak'ta sis etkili oldu

ZONGULDAK'ta etkili olan sis, karayollarındaki görüş mesafesini düşürdü.

Kent merkezinde sabah saatlerinden itibaren sis etkili oldu. Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düşmesi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.Zonguldak- İstanbul Karayolu'nda araçlar güçlükle ilerledi. Sis nedeniyle balıkçı tekneleri denize açılamadı. Trafik ekipleri, ulaşımda aksamaya neden olan sis nedeniyle sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Zonguldak'ta yoğun sis; görüş mesafesi 10 metreye düştü

Zonguldak, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 03:29 Kaynak: DHA
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