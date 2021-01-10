Zonguldak'ta yol kontrolünde uyuşturucuyla yakalanan kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Gözaltına alınan şüpheli hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan adli işlem, sokağa çıkma kısıtlaması ve maske kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle idari yaptırım uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Merkez ilçeye bağlı Beycuma beldesinde bir kişinin uyuşturucu bulundurduğu ve kullandığı ihbarı üzerine inceleme başlattı.

Meteoroloji uyardı: Çarşamba gününden itibaren Ankara başta olmak üzere iç kesimlerde kar yağışı görülecek

Kapanan işletmeleri fırsat bilip evlerini kafeye çevirdiler! İlanı görüp eskort olduklarını düşünen var

İntihar etmek için camdan sarkan uyuşturucu bağımlısını dakikalarca kollarından tuttular! O anlar kamerada

Uzmanlar normalleşme için bu ayın sonunu işaret etti: Kısıtlamalar kalkmalı, okullar ve küçük işletmeler açılmalı