Zonguldak'ta etkili olan yağışın ardından Ereğli- Alaplı karayolunun Göktepe mevkisinde kaya parçalarının yola dökülmesi sonucu bir otomobil hasar gördü.
Düşen kaya parçaları nedeniyle yolun tek şeridi, bir süre trafiğe kapandı.
Kaya parçalarının isabet ettiği Tuncay Erdoğan'ın kullandığı 06 EU 3639 plakalı otomobil hasar gördü.
Araç, çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırıldı, kaya parçaları polisler tarafından kaldırıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › ZONGULDAK - Yola dökülen kaya parçaları nedeniyle bir otomobilde hasar oluştu - Son Dakika