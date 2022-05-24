ZONGULDAK - Yola dökülen mazotun neden olduğu kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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ZONGULDAK - Yola dökülen mazotun neden olduğu kazada 1 kişi yaralandı

24.05.2022 12:33

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde yola dökülen mazot nedeniyle kontrolden çıkan iki otomobilin duvara çarpması sonucu yaralanan 1 kişi tedavi altına alındı.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde yola dökülen mazot nedeniyle kontrolden çıkan iki otomobilin duvara çarpması sonucu yaralanan 1 kişi tedavi altına alındı.

Muhammet K'nin kullandığı 67 LP 783 plakalı otomobil, Ilık su Çatak mevkisinde yola dökülen mazot nedeniyle kontrolden çıkarak duvara çarptı.

Kazada araç içerisinde bulunan Hanife K. yaralandı.

Bu sırada aynı istikamette seyreden Recep Ç. idaresindeki 67 SH 712 plakalı hafif ticari araç da mazot nedeniyle kontrolden çıkarak duvara çarpıp yol kenarındaki su kanalına devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı kadın, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı.

Yol üzerinde güvenlik önlemi alan trafik ekiplerince ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

Öte yandan kayganlaşan yol nedeniyle ekiplerce yola talaş döküldü.

Sürücü Muhammet K, AA muhabirine, eşini her hafta pansuman için Zonguldak'a hastaneye götürdüğünü belirterek, " Ereğli'ye gidiyorduk. Yola mazot dökülmüş, ne olduğunu anlayamadım. Araba birden sağa sola savrulmaya başladı. Duvara vurduk, hanımım yaralandı." diye konuştu.

ZONGULDAK - Yola dökülen mazotun neden olduğu kazada 1 kişi yaralandı
ZONGULDAK - Yola dökülen mazotun neden olduğu kazada 1 kişi yaralandı
ZONGULDAK - Yola dökülen mazotun neden olduğu kazada 1 kişi yaralandı
ZONGULDAK - Yola dökülen mazotun neden olduğu kazada 1 kişi yaralandı
ZONGULDAK - Yola dökülen mazotun neden olduğu kazada 1 kişi yaralandı
ZONGULDAK - Yola dökülen mazotun neden olduğu kazada 1 kişi yaralandı
ZONGULDAK - Yola dökülen mazotun neden olduğu kazada 1 kişi yaralandı
ZONGULDAK - Yola dökülen mazotun neden olduğu kazada 1 kişi yaralandı

YORUMLAR
500
Yola dökülen mazot kazaya neden oldu: 1 yaralı Yola dökülen mazot kazaya neden oldu: 1 yaralı Yola dökülen mazot kazayı beraberinde getirdi: 1 yaralı Yola dökülen mazot kazayı beraberinde getirdi: 1 yaralı
Kaynak: AA

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SON DAKİKA: ZONGULDAK - Yola dökülen mazotun neden olduğu kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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