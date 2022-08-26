Kaldırımda yürürken hayatının şokunu yaşadılar - Son Dakika
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Kaldırımda yürürken hayatının şokunu yaşadılar

26.08.2022 23:27
Kaldırımda yürürken hayatının şokunu yaşadılar

Zonguldak'ta yolda yürüyen genç; kaldırımın çökmesiyle birlikte oluşan çukura düştü.

Zonguldak'ta yolda yürüyen genç; kaldırımın çökmesiyle birlikte oluşan çukura düştü. Yaralının çığlıkları üzerine imdadına yetişen esnaf da çukura düşerek yaralandı. Parkın yanındaki olayın gece yaşanması ise büyük bir faciayı önledi.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 22.00 sıralarında İncivez Mahallesi Üniversite Caddesi üzerinde yaşandı. Kaldırımda yürüyen Alpay A. isimli genç, yolun çökmesiyle birlikte oluşan çukura düştü. O sırada yaşananlara tanık olan esnaf Bayram Usta imdat çığlıkları üzerine yardıma koştu. Esnaf Bayram Usta da yardım ettiği sırada bulunduğu yerin çökmesiyle çukura düştü.

Gençle birlikte çukurdan çıkan esnaf o anları gazetecilere anlatarak, "Biz dükkanın önünde dururken arkadaş bir anda kayboldu. İmdat diye bağırınca koştuk. Koşma esnasında bulunduğumuz yer de çöktü. Arkadaşı çıkarttık. Menfez gideri suyla birlikte çöküntü yapmış. Ben kurtarırken düştüm bende yaralandım. Arkadaş ambulansla hastaneye gitti. O tahtaları da kendi çabalarımla yola koydum" dedi.

Hastaneye kaldırılan Alpay A.'nın tedavisi sürüyor. Park yanında yaşanan olayın gece saatlerinde olması ise büyük bir faciayı önledi. Ekiplerin çevre güvenliği aldığı bölgede belediye çalışma başlattı. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Zonguldak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kaldırımda yürürken hayatının şokunu yaşadılar - Son Dakika

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