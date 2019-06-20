Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta yollar sular altında kaldı
Son Dakika Güncel Haber

Zonguldak'ta yollar sular altında kaldı

3 dakika önce

Zonguldak'ta gece saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Zonguldak'ta yollar sular altında kaldı, System.String[]
Zonguldak'ta gece saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Kozlu Sahil Yolu'nda su baskını dolayısıyla sürücüler zor anlar yaşadı.

Zonguldak'ta gece saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sağanak yağış nedeniyle gece su baskınları yaşandı. Kent merkezi ve Kozlu ilçesinde ekipler alarma geçti. Zonguldak-Kozlu sahil yolu başta olmak üzere birçok yol sular altında kaldı.

Kozlu Sahil Yolunda da su baskını dolayısıyla sürücüler zor anlar yaşadı. Sürücüler yaklaşık 50 santimetreyi bulan su dolayısıyla trafikte güçlükle ilerledi. Bazı araçlarda ise arıza meydana geldi. Öte yandan Kozlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler mazgallarda temizlik çalışması yaptı. - ZONGULDAK
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 08:49 Kaynak: İHA
su baskını, Kozlu, Zonguldak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzine geldiği memleketinde nehirde kaybolan askerin cansız bedeni bulundu Rusya basını yazdı: Su-35S tipi savaş uçakları Kırım'a yerleştirilecek Meteoroloji'den dikkat çeken uyarı: Selde araba kullanmaya çalışmayın Genç adamın, "Baban seni neden öldürmek istedi?" sorusuna verdiği cevap kan dondurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 08:52:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta yollar sular altında kaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]